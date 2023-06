Reprodução / Instagram Sergio Hondjakoff reata casamento após receber alta da reabilitação

Sergio Hondjakoff, conhecido pelo papel icônico de "Cabeção" na série "Malhação", comemorou a alta do tratamento de reabilitação após mais de um ano de recuperação. O anúncio foi feito pelo terapeuta Sandro Barros no último sábado (17) através das redes sociais.

"É com imensa satisfação que anuncio a alta do ator. Serginho alcançou mais de um ano de sobriedade e mais de 40 dias totalmente sóbrio na sociedade. Parabéns por sua determinação no processo de reintegração social. Isso é algo inédito", postou o profissional.





Após receber alta, Serginho reatou o casamento com Danielle Monteiro, mãe de Benjamin, filho do casal que está prestes a completar 3 anos. Desde que saiu da clínica de reabilitação em abril, após passar mais de dez meses internado em Itu, São Paulo, ele vem se esforçando para reconquistar a esposa e reestabelecer a harmonia familiar no Rio de Janeiro.

A batalha de Serginho contra a dependência química é uma luta de longa data. Aos 14 anos, ele experimentou maconha e cocaína pela primeira vez e, nos últimos anos, passou a fazer uso de crack. Em uma recente entrevista ao podcast "Papagaio falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, ele relembrou: "Usei todo tipo de droga que você possa imaginar. Mas o crack é a pior de todas. Eu fumava e ficava olhando para o chão, procurando algo, ciscando. Uma experiência terrível".





