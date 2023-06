Reprodução/Twitter Bebe mostra resultado do olho após ser atingida por um celular em show





Após ter tido rosto atingido por celular em show, a cantora americana Bebe Rexha apareceu nos stories do Instagram e mostrou olho roxo para seguidores, nesta segunda-feira, (19).

O acidente ocorreu na noite do último domingo, (18), quando Bebe se apresentava em show e um fã atirou um celular em direção ao rosto da cantora. Nas imagens e nos vídeos, o olho da artista está bem roxo e com alguns curativos na sobrancelha.

Bebe relatou aos fãs como está se sentindo. "Estou bem ". Nos comentários, colegas e internautas desejaram melhoras a cantora. "Nós e amamos Bebe", cometou a conta do Spotify, Amor, espero que você fique melhor o mais rápido possível", disse a diva pop Pabblo Vittar.

O indivíduo que atacou a artista foi detido e a polícia se pronunciou diante do ocorrido: “Uma investigação preliminar no local determinou que um homem de 27 anos jogou intencionalmente um telefone celular em uma artista de 33 anos no palco, atingindo-a no rosto. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª DP para os procedimentos cabíveis. A mulher ajudada foi removida pelo EMS para um hospital da área em condição estável”, continua, acrescentando: “Relatório de prisão ainda pendente neste momento”.

Relembre o vídeo do acidente:

🚨 Lors de son concert à New York le 18 juin, Bebe Rexha s'est effondrée sur scène lorsqu'un fan lui a lancé son smartphone en plein visage. Trois points de suture ont été nécessaires pour soigner sa blessure à l'arcade sourcilière. 🎤💥 (via 20minutes) pic.twitter.com/t4ZY8vuUDM — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) June 19, 2023