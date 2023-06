Reprodução/Instagram Erlan bastos causa polêmica ao se posicionar em relação a suposta traição de Neymar





O jornalista Erlan Bastos não deixou barato! Após a influenciadora Bruna Biancardi postar resposta dada a ele nos stories do Instagram, Erlan respondeu e disse que faz questão de fazê-la passar vergonha no tribunal.

Erlan Bastos foi acusado por Bruna de publicar notícias falsas em relação a ela e o jogador Neymar, que supostamente teria um acordo para um "passe livre" para traí-la. Não contente, a influenciadora desabafou em uma mesagem no instagram: “De onde vc tirou essa merd* que você ta espalhando por aí meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então!”, diz. Bruna que também ameaça processá-lo.

Logo em seguida, o jornalista rebateu Bruna: “Aparece na rede social para atacar jornalista mas fica caladinha pra macho né?. Aguardando processo e faço questão de fazer você passar muita vergonha no tribunal.", afirmou.

Minha resposta a Bruna BIANCARDI. Ela fica caladinha nas redes sociais para traição? Se não era acordo, porque não ataca o seu “amor”? Simples! pic.twitter.com/beC1jchewG — Erlan Bastos (@erlan_bastos) June 19, 2023

O jogador Neymar foi exposto pela influenciadora Fernanda Campos, como um novo affair e teria traído a namorada Bruna Biancardi, que está grávida, nas vésperas do dia dos namorados. Segundo Fernanda, os dois teriam se encontrado no dia 11 de junho, em um apartamento luxuoso em São Paulo.