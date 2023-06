Reprodução/Instagram Beyoncé e Taylor Swift

Beyoncé deve arrecadar o valor de US$ 2,1 bilhões (equivalente a mais de R$ 10 bilhões) com sua turnê “Reinassance”, segundo uma estimativa publicada pela revista “Forbes”. Sucesso absoluto, a série de shows foi responsável por aumentar a inflação da Suécia, país onde começou em maio.

Com isso, segundo a mesma projeção, Beyoncé irá superar a turnê “The Eras”, de Taylor Swift, que deve lucrar algo em torno de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8 bilhões).

Ao contrário de “Reinassance”, que não tem previsão de passagem pelo Brasil, “The Eras” chegará ao Brasil em novembro, com shows marcados para acontecer em São Paulo e Rio de Janeiro, com ingressos disputados entre os fãs e polêmicas com cambistas.

As projeções são calculadas tendo como base a quantidade de fãs que tendem a comprar ingressos, além do preço médio cobrado pelas entradas, que chegam a custar cerca de US$ 700 (R$ 3,4 mil).

A revista “Forbes” indica ainda que as cantoras levarão a maior parte dos rendimentos – tendo em mente que 80% do faturamento equivale ao lucro das apresentações, enquanto 20% são destinados às despesas durante a turnê.

As mais ricas do mundo

A revista ainda estipulou a fortuna acumulada das 7 cantoras mais bem pagas do mundo, com Rihanna ocupando a primeira posição, com US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 6,7 bilhões), enquanto Taylor fica em segundo lugar, com U$S 740 milhões (R$ 3,6 bilhões), e Beyoncé em quarto, com US$ 540 (R$ 2,5 bilhões).

Confira a lista completa:

Rihanna: US$ 1,4 bilhão; Taylor Swift: US$ 740 milhões; Madonna: US$ 580 milhões; Beyoncé: US$ 540 milhões; Céline Dion: US$ 480 milhões; Dolly Parton: US$ 440 milhões; Barbra Streisand: US$ 430 milhões.

