Foto: Reprodução / Instagram / @beyonce Beyoncé é culpada por promover alta da inflação na Suécia





A popstar Beyoncé está sendo culpada pela alta da inflação na Suécia. Tudo por conta da venda de ingressos de sua nova série de shows Renaissance World Tour .

A alta procura pelos ingressos desde fevereiro deste ano é vista como um fator

determinante para oo aumento da inflação no país europeu.





Tal observação é realizada pelo jornal Financial Times , revelando que Beyoncé

tem sido vista por banqueiros com a responsável pela alta nos preços. Além disso,

segundo a publicação, economistas ligados ao Danske Bank analisam que a decisão da cantora iniciar sua turnê na Suécia em maio, contribuiu para aumentar os preços dos hotéis no país, impulsionando a inflação.

Ainda de acordo com o Financial Times, 46 mil pessoas para cada show da popstar

se viram obrigados a se hospedar fora da capital Estocolmo , com a alta dos preços

no setor hoteleiro.

“É bastante surpreendente para um único evento. Nunca vimos isso antes” , disse Michael Grahn , economista-chefe do Danske Bank em entrevista ao Financial Times .