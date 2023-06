Reprodução / Instagram Chris Hemsworth fala de encontro com Pedro Scooby

Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, está há três dias no Brasil divulgando o novo filme da Netflix, “Resgate 2”. Durante uma entrevista ao podcast “Podpah”, realizada nesta sexta-feira (16), Hemsworth contou que conheceu o ex-BBB Pedro Scooby.

"Mandei mensagem para o Ítalo Ferreira, e ele estava tentando me arrastar para uma piscina de ondas, mas infelizmente eu não tenho tempo. Mas, quando eu voltar, certeza de que vou colocar na minha agenda. Conheci o Pedro Scooby hoje de manhã, o cara é fantástico, também o Gabriel Medina e o Filipe Toledo.”, contou Chris.





Australiano, Hemsworth possui uma relação próxima com o surfe e revelou que é o esporte que mais aprecia, sendo seu foco principal e uma de suas grandes paixões.

“Vocês têm alguns dos melhores surfistas do mundo, senão os melhores, e os australianos estão tentando alcançá-los", disse.





