Reprodução/Instagram Victoria Beckham paga R$4 mil em tratamento 'mais doloroso do mundo'

Victoria Beckham está fazendo tudo o que pode parar manter a juventude no rosto. Aos 49 anos, a especialista apostou em um precedimento estético chamado Morpheus 8.

O tratamento, não invasivo, é considerado o mais doloroso do mundo e aplicado a cada seis meses para rejuvenescer a pele do rosto.





Morpheus 8 é uma ponteira de um aparelho de microagulhamento equipada com 24 microagulhas de 4 milímetros revestidas em ouro e, quando associadas à radiofrequência, estimulam a produção de colágeno e ajudam a dissolver as células de gordura no corpo.

No rosto, o procedimento ameniza rugas e trata cicatrizes de acne.

Segundo o jornal The Sun, a esposa de David Beckham está disposta a experimentar novas técnicas e paga 700 libras por sessão, ou, R$ 4.300 reais na cotação atual.

"Não é para os 'fracos de coração' e ela aplica um creme anestésico na pele 90 minutos antes do tratamento [...] É doloroso, mas Victoria jura que mantém a pele com uma aparência tão boa", disse uma fonte.

