Divulgação Sérgio Marone, apresentador do SBT

O ator Sérgio Marone surpreendeu ao revelar ser "ecossexual" e detalhar o amor pela natureza e cuidados ambientais. Em entrevista publicada nesta sexta-feira (16), o ator apontou que ecologia é um fator determinante para se relacionar com outra pessoa.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso”, revelou Sérgio Marone, em exclusiva ao Terra.

Embora o nome possa confundir, o termo se refere a quem dedica amor genuíno, e não sexual, ao planeta. Os ecossexuais são aqueles que colocam a preservação do meio ambiente e o cuidado com tudo que envolve o ecossistema em primeiro lugar.

“De primeira também achei que tinha a ver com atração física, mas não, é sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona”, refletiu.

O tema é tão importante para o ator, que ele não considera se relacionar com pessoas que não praticam os bons cuidados ambientais.

“E eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica”, explicou.

Sérgio Marone é dono da Tukano, uma loja de dermocosméticos veganos e ecológicos. No site da empresa é destacado que nenhum produto é testado ou derivado de animais. Além disso, eles reforçam a valorização contra o desmatamento das florestas e ecossistemas e dizem ter o compromisso de reduzir o desperdício, incentivamos alternativas de reaproveitamento, reciclagem e ressignificação.