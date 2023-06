Reprodução Tatá Werneck faz comentário ousado sobre 'volume' de Sérgio Marone

Os internautas ficaram eufóricos nesta sexta-feira (16) após vir a público que o ator Sérgio Marone se considera 'ecossexual'. O assunto dominou as redes sociais, e até famosos abordaram o tema. Através de comentários no Instagram, a apresentadora Tatá Werneck reagiu a uma foto sensual do artista e deixou um comentário ousado sobre o 'volume' do ex-global.

Tatá Werneck, que está no ar em "Terra e Paixão" como Anely, surpreendeu ao comentar uma foto em que Marone está apenas de toalha em frente ao espelho. O registro, que foi publicado anteriormente pelo próprio ator, chama atenção devido à zona íntima estar visivelmente marcada.

A foto publicada por uma página de fofoca trazia a informação de que o ator se declara 'ecossexual'.

"Da pra ver pelo tamanho do tronco vazando", escreveu a humorista, que é casada com o ator Rafa Vitti.

🚨VEJA: Após Sérgio Marrone revelar ser ecossexual, Tata Werneck fez um comentário sobre a notícia. pic.twitter.com/1m0gcwo460 — CHOQUEI (@choquei) June 16, 2023

Apesar do tom brincalhão, alguns internautas não gostaram do comentário e criticaram a atitude de Tatá. "Super engraçado, vai um homem casado comentar algo parecido de uma mulher", apontou um rapaz.

"Desnecessária... Ela é casada e tudo tem limite na relação", comentou uma mulher.

"Eu fico pensando se fosse o marido dela fazendo esse tipo de comentário sobre mulheres. A internet já teria caído matando nele no cancelamento. É uma seletividade danada. O tal do feminismo. Se fosse um homem comentando, coitado", escreveu outro internauta.