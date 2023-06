Reprodução Após se declarar 'ecossexual', Sérgio Marone vira meme na web

O ator Sérgio Marone virou assunto nas redes sociais após ter se declarado 'ecossexual' . Em entrevista publicada nesta sexta-feira (16), o artista destacou que bons cuidados ambientais é fator determinante na hora de se relacionar com outras pessoas. Entre os internautas, a declaração virou alvo de memes.

Em entrevista ao Terra, Sérgio Marone declarou ser ecossexual . “Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso”.

O amor genuíno - e não sexual - pelo planeta é tanto, que Sérgio não se relacionaria com quem não cuida do meio ambiente. "Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica”.

A declaração surpreendente do ator, que é considerado um galã nas redes, fez com que internautas criassem memes sobre o assunto.

No Twitter, um internauta brincou sobre se fantasiar de planeta Terra para impressionar o ator.

“Sérgio Marone se declara ecossexual, ou seja, ele mantém relação de amor genuíno com o planeta”



eu: pic.twitter.com/LB3mKUB5S0 — rod (@rodolpho) June 16, 2023









Outro internauta utilizou as imagens de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Greta Thunberg, ativista da causa, para ilustrar o interesse no galã.











"Pode vir, Sérgio Marone", escreveu um usuário do Twitter, adicionando a foto de um bonsai que se parece com a fisionomia de um corpo humano em pose sensual.









Veja outros memes:

Sérgio Marone toda vez que alguém recicla o lixo pic.twitter.com/PcU4Mk1l8J https://t.co/KB0cltQ4Ek — Jully³⁵ (@Jullyseyo) June 16, 2023









eu assim na frente do sérgio marone depois dele revelar ser ecossexual pic.twitter.com/M3sTIqFwdb — jgsj 🐈‍⬛ (@jotaerre0311) June 16, 2023









Sérgio Marone, com seus apenas 20cm, diz que é ecossexual. Ou seja: sente atração pela natureza e causas ambientais. //



Eu chegando na casa dele: pic.twitter.com/ySq5dI3jM9 — Wellington Oliveira (@well_author) June 16, 2023









pode sair sergio marone te achamos pic.twitter.com/lS8vqWEnTQ — laercio (@laerciolucs) June 16, 2023