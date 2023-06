Reprodução Shakira cita Piqué em depoimento por suposta fraude fiscal de R$ 76 Mi

Shakira está envolvida em um processo por suposta fraude fiscal no valor de 14,5 milhões de euros (R$ 76 milhões) na Espanha. De acordo com informações divulgadas pelo jornal "El País", trechos do depoimento da cantora à Justiça espanhola foram revelados, no qual ela discute a "relação turbulenta" que teve com o ex-marido, Gerard Piqué.

Durante aproximadamente uma hora e meia, Shakira tentou convencer a juíza de que não manteve uma residência fiscal estável no país até 2015, e por isso, não deveria ser considerada uma residente fiscal.





Segundo o "El País", durante o depoimento em junho de 2019, a artista lamentou o "dano irreparável" à sua reputação decorrente do caso. Autoridades fiscais espanholas acusam Shakira de evasão de impostos no período entre 2012 e 2014, alegando que ela residia na região espanhola da Catalunha durante esses anos.

No depoimento obtido pelo "El País", Shakira relatou o início do relacionamento com Piqué, mencionando que, na época, ela tinha pouco tempo livre e ainda estava lidando com as feridas de um relacionamento anterior.

Com o passar do tempo, a cantora se encantou cada vez mais por Piqué e estava disposta a fazer qualquer coisa para vê-lo, como um gesto romântico de voar de Marrakech para a Croácia, pousando em Barcelona apenas para dar um beijo no amado. No entanto, ela mencionou que não tem certeza se a Receita Federal espanhola considerou esse dia como um dia em território espanhol.

Shakira também compartilhou que, em 2011, quando começaram a namorar, eles mal se viam. Ela expressou suas inseguranças em relação à diferença de idade, pois Piqué era dez anos mais jovem e tinha fama de playboy. Ela não tinha garantias de que o relacionamento seguiria adiante ou que eles construiriam uma família juntos.

Após a separação, Shakira se mudou para Miami com os filhos do casal, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. O julgamento sobre a suposta fraude fiscal será retomado em novembro, segundo informações do "El País". A acusação busca uma pena de oito anos de prisão e uma multa de 23,7 milhões de euros (quase R$ 125 milhões) para a estrela pop, alegando que ela viveu pelo menos metade do ano na Espanha desde 2011.





