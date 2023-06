Reprodução/ Instagram Zilu Godói e Zezé Di Camargo na festa do neto

Na noite da última quinta-feira (15), Zezé Di Camargo e Zilu Godói se reencontraram na festa de aniversário de 9 anos do neto João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz. O ex-casal, que ficou casados por 32 anos, forma flagrados em clima clima amigável.

"A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade", elogiou o apresentador Gui Artístico, autor fo flagra. A noiva de Zezé, Graciele Lacerda, também estava na festa.



O aniversário, que teve a temático do Star Wars, teve também a presença de Dado Dolabella, namorado de Wanessa Camargo, com a filha Ana Flor, e do pai e ex da cantora Marcus Buaiz.