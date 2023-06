Reprodução/ YouTube Rafaella Santos dá entrevista ao "PodCats"

A criadora de conteúdo digital Rafaella Santos esteve, na última quinta-feira (15), no “Podcats” - podcast comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures. Lá, Rafaella comentou as comparações que sofre com o irmão, o jogador Neymar, e o palpite do sexo do bebê que ele espera com Bruna Biancardi.



O rótulo midiático ‘Irmã do Neymar’ foi um dos assuntos falados por ela. A influenciadora relatou que nunca quis ser famosa, mas que sempre será a irmã do jogador e por isso este é o “preço” que ela “estava pagando por seu irmão ser um dos melhores jogadores atualmente”.



“A fama é uma coisa que eu nunca busquei e eu tive que batalhar para entender isso comigo mesma. Sou a Rafaella hoje, só que sou a irmã do Neymar ainda. Sempre vou ser. Nas matérias é: ‘Irmã do Neymar’. No começo, isso me incomodava muito, porque eu não queria ser famosa”, admitiu.



No entanto, ela enfatiza que a relação com o atleta é muito boa, que o tem como um melhor amigo e que foi muito difícil para ela quando ele foi jogar fora do Brasil. “Eu me acostumei com a saudade, mas no início eu sofri muito. Parecia que algo tinha sido arrancado de mim, eu tinha 16 anos. Parecia uma perda terrível”, lembrou.



Rafaella ainda falou do bebê que a fará ser tia novamente: resultado da gravidez de Bruna Biancardi e Neymar. A sua opinião é de que seja um menino, mas queria uma menina. “Como tia, eu queria que fosse uma menininha, mas, no momento, eu acho que é um menino”, conclui.

