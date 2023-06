Reprodução/Instagram Leticia Cazarré rebate críticas por aparecer arrumada no hospital

Leticia Cazarré apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (16) para rebater as críticas que vem recebendo por aparecer arrumada no hospital, enquanto acompanha a filha, Maria Guilhermina.

A bebê nasceu com Anomilia de Ebstein, uma doença rara no coração, e já passou por diversas cirurgias. Pelos Stories, a esposa de Juliano Cazarré atualizou o estado de saúde da herdeira.





"Oi, gente, tudo bem? As coisas estão bem puxadas aqui, o homecare principalmente, mas na vida pessoal também. Estamos sem babá por esses dias e são cinco crianças, o homecare demanda muito de mim, o Juliano voltou a trabalhar, está gravando novela, então acabamos não conseguindo fazer as coisas que gostaríamos", começou.

Ela seguiu celebrando as boas notícias. "Precisamos focar no homecare da Guilhermina, algumas coisas precisam ser ajustadas. Ela está bem, ótima, nunca esteve tão bem, vai fazer um aninho agora. Recebo algumas mensagens dizendo que elas se sentiram ajudadas pela minha atitude diante da situação com a Guilhermina, de seguir me arrumando, escolhendo roupa, me maquiando".

"E outras pessoas também vieram falar que viam críticas, onde comentavam da futilidade, como se eu estivesse desviando a minha intenção do que realmente importa pelo simples fato de escolher me arrumar de manhã para fazer o que tenho que fazer, para enfrentar as batalhas do dia. Como se o simples fato de passar uma maquiagem, ou escolher arrumar o cabelo, fosse algo que te tira do seu norte, do seu propósito", desabafou.

Por fim, Leticia comentou sobre a situação difícil que passam. "O sofrimento que temos na UTI é gigantesco, a gente nunca sabe o que vai acontecer, vemos ele sofrendo, sentindo muita dor. Mas, por outro lado, estamos diante de uma situação incontornável. É uma circunstância que foi colocada, não há nada que possamos fazer para fugir disso. Dito isso, temos só duas opções. Como vamos lidar com isso: de um jeito triste, pessimista, derrotista ou vai escolher lidar de maneira mais leve, alegre? Foi isso que tentei fazer, sempre, desde a minha juventude", concluiu.

