Reprodução/Instagram - 15.05.2023 Bárbara Evans está grávida de gêmeos

Bárbara Evans interagiu com os seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira (16), compartilhando detalhes da gravidez. Um internauta questionou a influenciadora sobre o quanto ela havia ganhado de peso desde o início da gestação dos gêmeos.

Aproximando-se dos três meses de gravidez, Bárbara surpreendeu ao revelar que havia aumentado apenas um quilo nesse período. Ela está esperando dois meninos, frutos do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.





"Quando engravidei, estava com 56 kg, e hoje estou com 57 kg. Na próxima sexta-feira, completarei três meses e iniciarei o quarto mês. Atualmente, estou com 11 semanas. Ainda não sinto muito, haha! Com a Ayla, só comecei a sentir com 20 semanas", complementou Bárbara, destacando que ainda não sentiu os movimentos dos bebês.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.