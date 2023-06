Reprodução/Youtube Ana Hickmann desafa sobre problema nas pernas: "Sofro com isso há muito tempo"





Conhecida por ter 1,20 metros de perna, a apresentadora Ana Hickmann compartilhou com os fãs o tratamento que faz para atenuar problema que tem nas pernas, por um vídeo no Youtube.

Ela contou que esse problema é hereditário e que vem ultilizando esse método de tratamento para a diminuição de micro-vasos da perna. Desde de os 15 anos, Ana lida com a doença. "Sofro com isso há muito tempo. Minha mãe passou por duas cirurgias há cerca de 30 anos. Minhas duas avós sempre sofreram muito com esse problema. A questão hereditária e genética tem um grande peso.", disse ela.

Segundo o doutor Igor Sincos, que aparece no vídeo, os vasos impactados podem causar inchaço, manchas, úlcera e alteração na cor da pele. O tratamento é feito por aplicações a laser, o que faz com que a apresentadora não precise de procedimento cirúrgico.