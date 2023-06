Reprodução / Instagram / @anamariabragaoficial Ana Maria Braga brinca com o nome do espetinho de churrasco

No Mais Você desta sexta-feira (16), Ana Maria Braga assistiu a uma reportagem, apresentada pela Luiza Zveiter, sobre um local que está inovando nos tipos de espetinho de churrasco. O nome de um dos espetinhos chamou a atenção de todos: “Orgasmo do Romeu”, um espeto de queijo coalho com goiabada enrolado em uma fina fatia de bacon.

O criador explicou que o nome se dá pela ótima sensação que o espetinho proporciona com seu gosto agridoce.

No fim da reportagem a apresentadora comentou: “Comeu o orgasmo do Romeu”. Ela e Louro gargalharam falando sobre o espetinho.