Sertanejo Cristiano alerta fãs sobre doença do filho, Miguel

Cristiano usou as redes sociais para fazer um alerta aos seguidores sobre a doença do filho recém-nascido, Miguel. Antes mesmo do nascimento, o bebê foi diagnosticado com Cardiopatia Congênita.

No perfil do Instagram, a dupla de Zé Neto posou ao lado do herdeiro, fruto do relacionamento com Paula Vaccari, e falou do estado de saúde dele.





"Estamos no mês de todos os corações valentes, da consciência da cardiopatia congênita, mês da maior causa de morte em recém-nascidos no mundo! É importante que os médicos solicitem os exames de ecocardiograma fetal, para prevenção, para que mais anjinhos vivam, assim como o nosso Miguel! Como amo você, meu filho", escreveu ele na legenda da publicação.

Miguel é o terceiro filho do casal, após o nascimento ele ficou internado e passou por uma cirurgia no coração.

