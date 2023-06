Samara Felippo quebra silêncio sobre processo de Mário Frias

Reprodução/Instagram Samara Felippo quebra silêncio sobre processo de Mário FriasSamara Felippo quebra silêncio sobre processo de Mário Frias

Samara Felippo se pronunciou sobre o processo que recebeu de Mário Frias, que acusa de ofensa com emojis postado por ela.

Na ocasião, a atriz compartilhou uma foto antiga ao lado do ator, porém, tampou o rosto dele com emojis de palhaço, cocô e jumento.





Pelos Stories do Instagram, a artista comentou sobre o respeito que tem pela amiga e ex-esposa do político, Nivea Stelmann, e o filho dos dois, Miguel.

"Amo e respeito muito minha amiga e irmã Nívea e amo e admiro muito Miguel, filho do esselentíssimo (sic), mas, não sou madrinha do filho dela e não sou madrinha do filho dele", disse ela.

Samara também mandou um recado para a imprensa. "Imprensa caótica se informem antes de publicar. Ela é madrinha da minha filha mais velha! Não tenho qualquer ligação com esse deputado".

Mais tarde, ela foi mais direta ao falar de Mário Frias após divulgar seu trabalho. "Que loucura né... Nem um projetinho na mamata! Mamadora bem meia bomba que sou", escreveu na legenda.

"Tô aqui na fila da loja, não posso falar alto, mas pra galera que falou que eu não faço nada, tô trabalhando. Eu não sou mamadora. Minha peça não está na Lei Rouanet, que loucura. Inclusive, pensando aqui, eu nunca tive apoio da Lei Rouanet", garantiu e finalizou o assunto.

