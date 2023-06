Reprodução Febre maculosa: Gusttavo Lima avalia se fará show em fazenda suspeita

A equipe de Gusttavo Lima informou nesta quinta-feira (15) que está avaliando as condições ambientais para a realização do show do sertanejo na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, interior de São Paulo. O local foi fechado e está sob investigação após quatro pessoas morrerem por febre maculosa, doença de alta letalidade transmitida pelo carrapato-estrela. O músico está com show marcado no lugar para o dia 21/07.

A empresa responsável por gerenciar os eventos do cantor divulgou uma nota informando que a produção está avaliando as condições para a realização do show. A mensagem foi enviada após diversos fãs questionarem o local escolhido.

"A BALADA EVENTOS, empresa que gerencia a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, informa que a realização do show agendado para 21/07 em Campinas (SP) dependerá de uma avaliação minuciosa do plano de ação apresentado pela Fazenda Santa Margarida, assim como das propostas para orientar o público nos próximos eventos no local", afirma o comunicado.

"Estaremos acompanhando a situação e até a próxima quarta-feira (21/06) será feita uma análise para verificar a possibilidade de manter a mesma localidade e data do evento", finaliza.

Entenda o caso

A Fazenda Santa Margarida é um espaço dedicado para a realização de eventos e shows em Campinas, interior de SP. As últimas apresentações tiveram a presença de nomes como Ivete Sangalo e Seu Jorge.

Entretanto, foi confirmado que quatro pessoas que estiveram recentemente no local tiveram a morte causada por febre maculosa. A doença de alta letalidade é transmitida pelo carrapato-estrela. O município já está no sexto caso de suspeita da doença.

Segundo especialistas, o carrapato-estrela não é o encontrado nos cachorros. Ele geralmente se hospeda em animais de grande porte, como bois e cavalos, além de capivaras, gambás, aves domésticas e coelhos. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença não é transmitida entre pessoas.

Após a repercussão dos casos, a Fazenda Santa Margarida anunciou a suspensão das atividades e eventos por 30 dias.