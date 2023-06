Reprodução/Instagram Deborah Secco sobre sexo: "Mas é muito desconfortável"





A atriz Deborah Secco desabafou que se sentiu desconfortável nas gravações do filme "Bruna Surfistinha" e que precisou incorporar a personagem Raquel Pacheco para conseguir retratar a frieza da garota de programa, durante o podcast "Acompanhadas", apresentado por Nina Sag, no Youtube.

No programa, Deborah contou que nos bastidores, após uma gravação de uma cena, chegou a desmaiar em cima dos parceiros de trabalho. "Depois da gravação na fila a gente foi fazer as cenas no quarto, vários clientes, era um clipezão de vários clientes, até que eu desmaio em cima de um cliente, e muito calor, e os homens suando em cima de mim, a maioria deles eram amigos, atores escolhidos por mim, a gente fez esse elenco juntos até para que eu me sentisse o mais confortável possível, mas é muito desconfortável"., desabafou.





A atriz falou que naquele momento, se colocou no lugar das meninas de programa, em relação ao que elas sentiam: "Aquele lugar, o cheiro, o calor, aquelas pessoas suadas em cima de mim, e eu também sem roupa, o tempo inteiro exposta ali, eu lembro que terminei esse dia, tomei um banho, esfregava meu corpo, pensei: 'meu Deus imagina a dor dessas meninas, eu não fiz nada e só de buscar essa energia já me dói tanto, imagina a dor dessas meninas'".

Além disso, Deborah disse que se sente mais confortável em falar de sexo abertamente ao público e que hoje, não se mantém calada diante das dores e prazer que sente no ato. “Eu me vi adolescente fazendo isso assim, achando ruim, doendo, continuando, fingindo, mentindo… Nossa, demorei anos para descobrir que eu não ia conseguir gozar com penetração e que estava tudo bem, sabe? (...) É tudo tabu, e é tudo proibido. Então a minha ideia quando falo sobre isso publicamente é que a gente tenha mais voz, que isso não seja uma dor silenciosa, porque é para muitas mulheres”, relatou.

Em fevereiro deste ano, Deborah Secco participou do Baile da Vouge, onde homenageou "Bruna Surfistinha".