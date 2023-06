Reprodução / Instagram / @pretagil Preta Gil

A cantora Preta Gil, aos 47 anos, está comemorando mais um passo importante em seu tratamento contra o câncer. Nesta quinta-feira (15), ela recebeu a notícia de que foi liberada pelos médicos para retomar a carreira artística e voltar a se apresentar nos palcos.

O retorno acontecerá na turnê "Nós a Gente", na qual dividirá o palco com o pai, Gilberto Gil, e outros membros da família Gil.





“Eu estou muito feliz, mas de uma forma que não sei nem explicar para vocês, porque eu ia ficar muito triste se eu não fizesse parte desta turnê no Brasil.”, afirmou Preta.

A cantora também disse que partiu dela a idealização da turnê e alegrou-se por voltar a subir aos palcos com a família. O espetáculo “Nós a Gente” já esteve em cartaz antes, com shows até na Europa.









