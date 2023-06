Reprodução / Instagram Paulo Ricardo presta homenagem para Luiz Schiavon

Nesta quinta-feira (15), o falecimento de Luiz Schiavon deixou uma marca de tristeza no cenário musical. Paulo Ricardo, que compartilhou uma longa parceria com o amigo antes da formação da banda RPM, prestou uma emocionante homenagem ao postar uma foto antiga ao lado de Schiavon.

Na publicação, o cantor relembrou os momentos em que se conheceram e compartilharam experiências como dupla musical. Paulo Ricardo expressou sentimentos aos fãs, amigos e familiares de Schiavon, destacando que as canções e as maravilhosas lembranças permanecerão como legado do músico.





Durante o dia, fãs cobraram uma despedida de Paulo Ricardo, que fez a publicação apenas no final desta tarde, apesar de ter feito outras publicações mais cedo para divulgar datas de shows.

A trajetória da parceria entre Paulo Ricardo e Luiz Schiavon na banda RPM teve um desfecho conturbado. Após desentendimentos e acusações de má-fé e deslealdade, os demais integrantes do grupo, incluindo Schiavon, entraram em conflito com Paulo Ricardo, que registrou a marca do grupo no nome dele. O caso chegou aos tribunais em 2021, resultando na proibição de Paulo Ricardo utilizar comercialmente a marca RPM e até mesmo gravar os maiores sucessos, como "Olhar 43" e "Rádio pirata". O cantor também foi condenado a pagar uma multa de R$ 112 mil, mas recorreu da decisão na época.









