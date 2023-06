Rafael Strabelli/Espaço das Américas Caetano Veloso

Caetano Veloso recebeu um convite do Papa Francisco para participar de um evento artístico no Vaticano, localizado na Itália. A notícia foi divulgada nas redes sociais do artista nesta quinta-feira (15).

O evento em questão celebrará os 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, instituição fundada em 1973. A data escolhida para a celebração é o dia 23 de junho, na Capela Sistina, situada dentro do próprio Vaticano.





Atualmente em turnê pela Europa, Caetano tem um show agendado no Pillarmonie de Paris, na França, exatamente na mesma data do evento no Vaticano, por isso nada foi anunciado oficialmente ainda.

A chegada prevista para o cantor na Itália seria no dia 27 de junho, quando realizará uma apresentação em Roma, cidade localizada a cerca de 5 km do Vaticano.





