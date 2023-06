Reprodução/Instagram - 15.06.2023 Luiz Schiavon, fundador da RPM, morreu aos 64 anos

Famoso lamentaram a morte de Luiz Schiavon , tecladista e fundador da banda RPM, nesta quinta-feira (15). Ele, que tinha 64 anos de idade, morreu após complicações de uma doença autoimune.

O jornalista Sérgio Martins, amigo da família do músico, deixou um comunicado nas redes sociais que repercutiu entre famosos. O ator e cantor Beto Sargentelli comentou com um emoji triste e apresentador Benjamin Back escreveu: "Que triste".





O perfil oficial da banda RPM também fez uma publicação para comunicar e lamentar a morte de Schiavon. "É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos mas, infelizmente, ele teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu. Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo", disse o comunicado.





No post, Lucas Silveira, da banda Fresno, comentou: "Descanse em paz, mestre!". No próprio Instagram, o artista ainda contou que tinha um projeto guardado com a banda RPM, onde teve contato com o tecladista. "Tive a honra de gravar com o Shiavon num disco do RPM que jamais saiu. Uma pena. Força para amigos e família do RPM", escreveu ele nos stories.

DJ Kalunga também lamentou a morte de Shiavon. Ele disse que o músico "revolucionou na década de 80 com jeito de tocar um teclado, músicas quem embalaram gerações, juntamente com Paulo Ricardo e demais componentes".

