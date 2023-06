Reprodução / YouTube Diogo Defante surge vestido de rato na Paulista e web não perdoa

O youtuber Diogo Defante, famoso pelo quadro Repórter doidão, está novamente causando alvoroço nas redes sociais. Nesta quinta-feira (15), o humorista realizou uma transmissão ao vivo no Instagram, YouTube e Twitch, vestido de rato e dentro de uma gaiola, no meio da Avenida Paulista, em São Paulo.

A peculiaridade da cena chamou a atenção, e o horário escolhido para essa extravagância surpreendeu ainda mais, já que a live teve início por volta das 6h e continua sendo transmitida.





Com uma fantasia que enfatiza uma barriguinha saliente, que levou algumas pessoas a questionarem se ele estava "grávido", Defante andou em pé, correu de quatro, jogou-se em serragem no chão e até simulou beber água. Em nenhum momento, ele dirigiu-se à câmera.

Durante a transmissão, o humorista interagiu com algumas pessoas que passavam pelo local e até dançou para os pedestres. Um fã perguntou: "Vai pagar essa vergonha no débito ou no crédito, Defante?", em um vídeo compartilhado nas redes sociais. A live começou com um cronômetro regressivo de 12 horas, o que levou os fãs a supor que o comediante permanecerá transmitindo ao vivo por todo esse tempo.

"Quando você pensa que já viu de tudo... Defante (repórter doidão) está AO VIVO vestido de hamster e andando em uma roda gigante dentro de uma gaiola", comentou um perfil no Twitter. Outro declarou: "Não existe ninguém mais criativo do que Diogo Defante neste país".

o defante é muito retardado cara.



ele simplesmente decidiu do NADA ficar dentro de uma jaula vestido de HAMSTER na av paulista POR HORAS



NINGUEM sabe o motivo, ele so apareceu lá



esse mano é um ícone brasileiro, um clássico do nosso povo e da nossa cultura



VALORIZEM. https://t.co/9z2nXFx2A4 — alecrim pensamentos (@alcrsk) June 15, 2023





Que experimento social é esse que a gnt ta vivendo com o defante numa gaiola na paulista pic.twitter.com/BhsVehD1bd — gigiva (@rosavenxs) June 15, 2023





sim! o Defante é piroquinha da cabeça

hahuhuhaahuahahuhuahuahuahuahu pic.twitter.com/oHMMbWtqia — Renan Miranda Lucas (@renanmirandaluc) June 15, 2023









