Reprodução/Instagram Bill Cosby foi conhecido como "Pai da Améica", em "The Cosby Show"





O ator e comediante Bill Cosby foi acusado de agressão sexual por mais de 9 mulheres, além de uma série alegações de má conduta contra outrora amado artista, em Nevada, nos Estados Unidos.

As agressões ocorreram entre os anos de 1979 e 1992, no carmarim e na própria residência do comediante, em Las Vegas. O processo foi visto pelo tribunal de justiça da cidade, na quarta-feira, (14) e afirmou que Bill é acusado de drograr as vítimas com bebidas e pílulas e depois, parte para a agressão.

O "Pai da América" possui mais de 60 acusações feita por mulheres. Aos 85 anos, foi a primeira celebridade a ser condenada por agressão sexual na era #MeToo, por um jurí da Pensilvânia, em 2018 e culpado por agredir uma funcionária na universiadade onde estudou.

Ano passado, o ator agrediu uma adolescente sexualmente, na Playboy Mansion e teve que pagar uma dívida de $500.000.



Bill Cosby assaulted teen at Playboy Mansion, jury finds https://t.co/4IqmvRMIeb — BBC News (World) (@BBCWorld) June 21, 2022