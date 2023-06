Reprodução Ex-marido de Simaria revela motivo do divórcio: 'Dinheiro e mentiras'

O empresário Vicente Escrig, ex-marido da cantora Simaria Mendes, relatou o motivo pelo qual o casal decidiu se separar. Nesta quinta-feira (15), ele revelou durante participação no "Fofocalizando" que mentiras e dinheiro foram os fatores que acabou com a relação. Vicente e Simaria tomaram a decisão em agosto de 2021.

Escritor do livro de autoajuda "Até Que a Mentira nos Separe", Vicente foi questionado do porquê o romance com a sertaneja chegou ao fim. "De forma geral, um pouco das duas coisas que hoje os relacionamentos mais são prejudicados: Dinheiro e mentiras".

O empresário entregou que o livro irá trazer com detalhes situações onde a mentira prevalece. "Cada pessoa valoriza um tipo de mentira. Tem pessoas que sabem lidar com tanto tipos. No caso do livro foram eventos que colocaram em risco pessoas que não eram para colocar".

Sem poder entrar no Brasil devido processos judiciais, ele completa: "Algo grave acontece e você não resolve como uma pessoa madura. Independentemente do fato, em um relacionamento a base é resolver com calma. Uma vez que some a confiança, não há motivos para continuar".

O rapaz também entregou que foi procurado pela produção de um relity show, após Leo Dias questionar se teria recebido convite para "A Fazenda".

"Eu agradeço os convites para os realities que recebi, mas a minha prioridade é resolver minha situação com meus filhos".

Completou: "Por enquanto não consigo pensar em outras coisas. Recebi uma mensagem, sim. Mas não é a minha praia, não sei como é esse mundo. Seria no final do ano esse reality, mas o tempo da Justiça não é tão rápido. Esse mundo da fama nunca me atraiu. Não é um intuito meu isso".