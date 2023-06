Reprodução/Instagram Antonia Fontenelle

Nesta quinta-feira (15), Antonia Fontenelle participou do programa 'The Morning Show' da Jovem Pan e gerou uma polêmica após criticar os carros populares. A declaração veio após o presidente Luis Inácio da Silva (PT) lançar um programa de desconto para carro popular.

“Não deveria ter carro populares, deveria investir em transporte público como nos países desenvolvidos fazem. Carro popular pra ficar arrebentando com o trânsito. Ninguém vai pra frente nem pra trás. Crie vergonha na cara de vocês. Melhore o transporte público pra todo mundo andar. Até eu andaria de transporte público. Todo mundo entendeu?”, disse Antônia.

Ela ainda comparou o Brasil com países desenvolvidos: "Países desenvolvidos ninguém fica andando de carro pra arrebentar com o trânsito não que carro popular que nada as pessoas tem que ter é eh dignidade e ter um carro popular não é ter dignidade".

“Não gente é pra ficar sofrendo no trânsito tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar a prestação do carro e que pobre que pessoa que ganha um salário mínimo tem dinheiro pra isso aonde? Vamos parar de devanear, chega. Que que tem dentro dessa cachaça de você”, acrescentou ela.

🚨ASSISTA: Antônia Fontenelle afirma que carro popular não deveria existir, porque pessoas pobres não têm dinheiro para pagar despesas e devem andar de ônibus. pic.twitter.com/GV8kiQHdsM — CHOQUEI (@choquei) June 15, 2023





Internautas repercutiram a fala. "Diz a mulher que toda semana ta pedindo vaquinha na internet", comentou um. "Ai, que ridículo! Antônia Fontenelle acha que só porque alguém é pobre, não merece ter um carro? Fala sério! Quem é ela pra julgar quem pode ou não ter um carro?", questionou outro.