Al Pacino, de 83 anos, pediu teste de DNA para namorada de 29

Segundo informações do site TMZ, o ator Al Pacino se tornou pai pela quarta vez aos 83 anos de idade. Noor Alfallah, de 29 anos, deu à luz recentemente e o casal já está desfrutando da companhia do bebê. Fontes próximas revelaram que Al Pacino e Noor estão radiantes com a chegada do novo membro da família, embora ainda não tenham divulgado o sexo do bebê.

Na última quarta-feira (14), Al Pacino e Noor foram vistos jantando juntos em Los Angeles, no famoso Sunset Tower. Durante o encontro, eles exibiram felicidade e comemoração, evidenciando a alegria que estão vivenciando nesse momento. Em maio, o TMZ havia divulgado a notícia de que o casal estava aguardando o nascimento do bebê, quando Noor já estava com cerca de 8 meses de gestação.





No início de junho, Al Pacino quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a gravidez de Noor. Ao ser abordado por paparazzi em uma rua de Los Angeles, o renomado ator fez questão de desmentir os rumores de que não estaria feliz com a paternidade pela quarta vez. Sempre lembrado por seus papéis icônicos em filmes como Scarface e O Poderoso Chefão, Al Pacino afirmou estar encantado com a perspectiva de ser pai novamente.

De acordo com o TMZ, o ator solicitou um teste de paternidade para confirmar a relação biológica com o bebê, pois acreditava ter questões médicas "normalmente impediriam um homem de conceber um filho". Al Pacino e Noor estão juntos desde 2022 e, segundo uma fonte do Daily Mail, Noor desejava ter um filho há anos, enquanto Al Pacino está extremamente feliz com a chegada do bebê. Apesar da idade, o ator concebeu o bebê de forma natural e ainda é muito capaz de desfrutar da paternidade, afirmou a fonte.





