Reprodução/Instagram Totia Meirelles ironiza harmonização facial e web aponta indireta para Stênio Garcia

Totia Meirelles deu uma cutucada nos artistas que fizeram harmonização facial com um post no Instagram.

Na imagem, a atriz aparece com uma máscara nos lábios, os deixando mais inchados. Para os internautas, ela mandou uma indireta para o ator Stênio Garcia.





"Nada como uma harmonização bem feita", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores se dividiram nas opiniões sobre a indireta de Totia. "Senti daqui a crítica", disse uma; "Mulher deixa o coleguinha ser feliz", declarou outra.

Reprodução/Instagram Totia Meirelles





