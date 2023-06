Reprodução/Instagram Paolla Oliveira capricha no carão para ensaio

Paolla Oliveira compartilhou como teve que lidar com as consequências da repercussão de uma cena da minissérie "Felizes Para Sempre?", exibida pela Globo em 2015. Durante uma entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, ela revelou que teve que buscar apoio na terapia para lidar com os desdobramentos da cena.

Na trama, Paolla interpretou a personagem Danny Bond e chamou a atenção logo no primeiro capítulo ao aparecer de roupas íntimas, destacando o bumbum. A atriz admitiu que não esperasse que a cena se tornasse viral e que, por um tempo, se sentiu desconfortável, como se o trabalho fosse reduzido àquela imagem.





"Apareceu a cena e eu vi que começou a confusão e tal, mas não sabia o que ia dar... Aí eu na terapia, falei: 'não é possível, fiz um trabalho, estudei, me esforcei, e virou só a bunda, estou bem chateada.”, contou Paolla, e concluiu com a resposta da terapeuta, que questionou: “Por que você está tão angustiada? Acha que o seu trabalho foi malfeito? Vamos tentar ver o lado positivo das coisas”.

A atriz também mencionou de forma descontraída um momento em que, já mais tranquila com a situação, estava assistindo à GloboNews para acompanhar o noticiário, quando a emissora começou a falar sobre a personagem, que havia se transformado em uma fantasia de Carnaval.

“Eu já estava mais calma em relação à situação do bumbum, estava assistindo ao jornal na GloboNews, não querendo ver nada relacionado à série, quando aparecem as bundas da Danny Bond no Carnaval. Eu pensei: 'de novo, não é possível'”, completou, enfatizando que ficou feliz em ver a personagem se tornar uma fantasia de Carnaval devido ao impacto que teve.





