Reprodução/TV Globo Faustão

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, está sendo acusado de ter assediado funcionários moralmente durante os anos em que trabalhou na Globo. Nesta quarta-feira (14), foi divulgada uma entrevista em que Alberto Luchetti Netto, que foi diretor do programa dominical nos anos 1998 a 2002, relembra os bastidores polêmicos e o caso de suicídio de uma funcionária chamada Angela Sander.

Alberto Luchetti foi chamado para trabalhar na emissora em 1998, para dirigir o programa de Faustão, que estava perdendo para o Gugu. A época marca o início da “guerra dos domingos”. À Revista Veja, o ex-diretor relembrou que já circulava rumores da arrogância do apresentador e afirma que havia muito assédio moral.

"O assédio moral dele era o seguinte: tinha costume de esculhambar a produção no ar e de pedir desculpa no particular. Criticava o trabalho em rede nacional. O que ele fazia com o Caçulinha era de chorar! Ele o humilhava, dizia que ele não sabia tocar (teclado), que era ultrapassado. Falou tanto que a Globo tirou ele".

Prossegue, revelando o caso em que uma funcionária da produção se suicidou. "Por exemplo, uma moça, Angela Sander, de tão perseguida por ele, tomou remédio e cometeu suicídio. Foi uma desgraça que a Globo tentou esconder por todos os meios. Eu já estava fora. Ela estava tão desesperada, ele humilhou tanto ela, que um dia ela tomou remédio, foi dormir e não acordou mais".