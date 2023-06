Reprodução Mulher de Stênio Garcia briga com apresentador e cai no choro ao vivo

A mulher do ator Stênio Garcia, Marilene Saade, protagonizou um climão nesta quarta-feira (14) ao discutir ao vivo com os apresentadores do programa Fofocalizando, do SBT. Ela participava de entrevista ao vivo com os apresentares Leo Dias e Cris Flores quando explicava o inchaço incomum do rosto do artista, que se submeteu a harmonização facial.

Durante entrevista ao vivo, Leo Dias questionou Marilene por ter comentado "imprensa do mal" em suposta referência a opinião dele.

"Eu falei que ficou exagerado, isso é só minha opinião. Se vai aparecer na televisão, é porque tá suscetível à opinião alheia", apontou o jornalista.

Após ser pressionada, Marilene subiu o tom ao dizer que o comentário contra imprensa não era para ele, mas enfatizou a frase "se a carapuça entrou".

Ao tentar rebater, Marilene continua afirmando: "Deve ter entrado porque está me agredindo no ar, ao vivo... gente estou chocada".

"A produção está dizendo aqui que você reclamou muito da minha opinião, eu não estou te agredindo amor", contestou Leo Dias.

Em outro momento, Marilene se exalta e desabafa sobre a situação constrangedora com os apresentadores.

"Eu vou bater em vocês, eu vou massacrar vocês, vou, sim, vou massacrar num grau que vocês não têm noção, porque é um absurdo vocês entrarem na minha casa, invadirem a minha casa, para o cara me destratar... vocês acham o quê? Que eu sou o quê? Estou doente, eu tô operada", desabafa Marilene, caindo no choro.

