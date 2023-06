Reprodução Jojo Todynho compra briga do novo namorado, acusado de ser pai ausente

A influenciadora Jojo Todynho está envolvida em uma nova polêmica. Após assumir o relacionamento com o motorista Renato Santiago publicamente, Kaila Oliveira, mãe da filha do rapaz, surgiu nas redes sociais acusando o ex-parceiro de ser pai ausente e não cumprir com as responsabilidades paternas. Jojo entrou com pedido na justiça para que a gerente clínica não os mencione, alegando que ela está atrás de fama. Kaila acusa Jojo Todynho de tentar censurá-la.

A confusão começou quando Kaila Oliveira passou a revelar detalhes da relação com Renato Santiago e a influenciadora Jordana. No Instagram, a gerente contou que a campeã de "A Fazenda" até teria lhe mandado mensagem de forma privada. O assunto foi abordado sem que Kaila mencionasse o nome da futura advogada.

Entretanto, Jojo Todynho não gostou da exposição e, através da equipe jurídica, enviou uma notificação extrajudicial para que Kaila não abordasse o caso de forma pública, acusando a gerente de querer se autopromover.

Em entrevista para a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira, Kaila Oliveira detalhou a relação com Renato Santiago e Jojo Todynho.

“Ela [filha] chegou a comentar quando viu o pai na televisão e isso vai doendo numa mãe. Quando eu surtei sobre o abandono afetivo, ele veio com algumas ameaças. E agora a advogada dela [Jojo Todynho] me enviou uma notificação extrajudicial, que eu não posso falar nada porque eu quero ganhar likes. Porém, quem me conhece sabe que eu só quero os direitos da minha filha”.

Kaila e Renato se conheceram quando ela trabalhava como recrutadora de clientes e ele pegou o telefone dela. Eles marcaram alguns encontros, começaram a sair, viajaram juntos, mas o relacionamento mudou quando completou 7 meses e ela ficou grávida.

“Quando eu disse que tava grávida ele mudou muito, foi se afastando, meio que sumiu e apareceu namorando uma outra menina. Minha gravidez foi muito turbulenta. Ele sempre escondeu a minha gravidez dos pais dele por medo, por ele já ter outro filho. Então, quando eu estava prestes a ganhar bebê, mandei mensagem contando para família dele. Infelizmente, minha filha ele só registrou”, detalhou.

A gerente de clínica também revelou que Renato não paga pensão oficialmente. Por não saber detalhes da renda do motorista, Kaila conta que apenas recebe ajudas esporádicas.

“Não tem nada certo, mas as ajudas são com R$ 150 e a metade da van, às vezes, ele ajuda a comprar fralda ou quando eu falo que não tenho nada e preciso, aí ele manda R$ 100. Não tem um valor determinado porque eu nunca consigo saber muito da vida dele. Descobri que ele era caminhoneiro pelos stories dela”, disse se referindo a Jojo Todynho.

“As mensagens que tenho dele são sempre ‘ah, vou fazer um bico’ ou ‘fiz um bico hoje de segurança’. Mesmo em março, quando ele já namorava ela, eu pedi dinheiro para me ajudar com uns remédios e ele disse que fez um bico como motorista dela para conseguir o dinheiro”, completou.

Nos Stories do Instagram, Jojo Todynho também comentou o caso envolvendo o novo namorado e a mãe da enteada.

"A cada dia que passa eu quero mais distância de pessoas narcisistas e oportunistas", refletiu Jojo, ressaltando que conhece Renato Santiago há dez anos e pedindo para que os fãs não acreditassem em tudo que leem.

Nesta quarta-feira (14), Kaila Oliveira publicou uma nota de esclarecimento no perfil do Instagram alegando que Jojo estaria tentando censurá-la através da nota extrajudicial movida contra ela.

Confira a nota na íntegra:

"A senhora Kaila Cristina de Oliveira vem, mediante seus advogados, informar e esclarecer publicamente a veracidade dos fatos envolvendo a senhora Jordana Gleise de Jesus Menezes, 'Jojo Todynho', e o senhor Carlos Renato Duarte de Lima.

Foi recebida notificação extra-judicial, em 12 de junho de 2023, com a intenção de calar e censurar a sra. Kaila, que em momento algum atacou ou ofendeu a sra. Jordana, apenas expondo situações verídicas, que serão provadas judicialmente, acerca do pai de sua filha.

Além disso, a sra. Jordana, de forma gratuita e imotivada, proferiu ofensas, xingamentos e declarações inverídicas acerca do fato em mensagens diretas com Kaila. Cabe ressaltar, que senhora Kaila tem a intenção somente de buscar o melhor para a sua filha e está sendo alvo de grande ataque imotivado.

Informa que toda e qualquer publicação ou vídeo postado está sendo

documentado a título de prova para futura responsabilização. Por fim, toda e qualquer comunicação acerca do fato deve ser realizada através dos advogados da sra Kaila."