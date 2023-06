Reprodução Ludmilla surge em foto ousada cheirando calcinha de Brunna Gonçalves

A dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves pegou os seguidores desprevenidos ao expor com detalhes registros da intimidade com a cantora Ludmilla. Na última terça-feira (13), a ex-BBB publicou uma foto em que ela está de calcinha enquanto Ludmilla cheira a região íntima. Internautas reagiram à publicação ousada com memes e espanto.

No perfil do Twitter, Brunna celebrou o romance com a dona do hit 'Socadona' publicando uma sequência de três fotos. Na primeira, Brunna aparece sentada no colo da amada, enquanto Ludmilla toca a língua no seio da ex-BBB.

Na segunda, o casal aparece frente a frente se encarando em poses sensuais enquanto curte um passeio de lancha. A terceira foto, que mais chamou atenção dos fãs, ilustra Ludmilla cheirando a vagina de Brunna Gonçalves, que veste uma calcinha de renda rosa.

Na rede social, a publicação causou alvoroço entre os fãs do casal. "Amamos ver, Bruninha", escreveu uma seguidora, adicionando a foto de uma rã gigante.

"Quem não tem fotos como a última, que atire a primeira pedra", escreveu outra. "Vocês combinam demais, são feitas uma para outra", elogiou uma terceira.

"Queria estar assim com a menina que eu gosto. Barco, céu e mar. E dormir cheirando o pacote de fuba dela", desabafou um seguidor.