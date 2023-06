Reprodução / Instagram Irmã de Ludmilla revela incômodo com fãs por lotarem e-mail da cantora

Luane Sales, a empresária e irmã da cantora Ludmilla, revelou estar incomodada com a caixa de e-mails lotada de mensagens enviadas pelos fãs. Nos stories do Instagram, Luane desabafa sobre a perseguição dos fãs em busca de atenção através de declarações por e-mail, mesmo que a conta seja destinada apenas a assuntos profissionais.

Em um vídeo compartilhado, Luane mostra parte da caixa de entrada repleta de mensagens de uma fã, o que acaba atrapalhando o trabalho. Com carinho e cuidado para não ofender os fãs, ela explica a situação e pediu solidariedade para os fãs.





Luane reforça que os contatos de e-mail e WhatsApp são estritamente para assuntos profissionais, e que existe o Instagram e outras redes sociais para se comunicar e interagir. Ela pede compreensão e respeito, uma vez que precisa constantemente apagar e bloquear mensagens, impossibilitando respostas.

No vídeo, Luane exibe a tela do computador, mostrando a importância de separar os canais de comunicação e reforçando que as redes sociais já estão disponíveis para a interação com os fãs.





