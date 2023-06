Divulgação Latino

Latino compartilhou detalhes do longo percurso que trilhou até se consolidar na música brasileira. Durante uma entrevista no programa “The Noite” com Danilo Gentili, ele revelou que enfrentou adversidades durante sua estadia nos Estados Unidos, onde se envolveu em uma briga de gangues e foi ferido com uma faca.

“Eu me envolvia com os porto-riquenhos e dominicanos e pichava muro. Tomei facada nas costas, levei 18 pontos, por causa de briga de gangue.”, admitiu Latino, que acabou sendo deportado do país.





De volta ao Brasil, o cantor adotou uma estratégia inusitada para conquistar os palcos. Ele vendia sanduíches na gravadora Sony e deixava suas músicas tocando no local enquanto os diretores almoçavam.

Latino explicou: "Eles ficavam ouvindo minha música o tempo todo e acreditavam que ela já estava estourada. Quando o DJ Marlboro foi apresentar as músicas, o trabalho já estava meio caminho andado”.





