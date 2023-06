Reprodução/Twitter Céline Dion abandona o palco devido doença rara





A cantora americana Céline Dion foi diagnosticada com uma doença neurológica e teve estado de saúde piorado durante esses tempos, que a impossibilta de voltar aos palcos, segundo a revista Radar Online.

A artista tem uma síndrome da pessoa rígida, que causa uma extrema rigidez nos músculos e espasmos, afetando o sistema nervoso central. Assim, a doença impossibilita os movimentos do corpo e da face.

Segundo a RadarOnline, Céline não está bem e mal cosengue se movimentar. Para ser honesto, ela mal consegue se mexer. Céline está com muita dor. Ela tem a melhor equipe médica que o dinheiro pode comprar, mas as coisas não parecem boas. Sua doença é incurável. E por mais que ela tenha trabalhado nisso com médicos e terapeutas, ela simplesmente não está melhorando", disse uma fonte da revista.

No Instagram, a equipe da estrela infroma que a próxima turnê dos anos de 2023 e 2024 será cancelada devido ao estado de saúde instável de Céline.

A cantora está voltando para ficar com a família no Canadá, sob cuidados médicos. A artista é viúva do produtor musical René Angélil e juntos tem dois filhos gêmeos, Nelson e Eddy, de 11 anos. Ela também é mãe de René-Charles, de 21 anos.

A última apresentação de Céline foi em 2020, em Newark, nos Estados Unidos, durante a turnê da Courage world Tour, que foi interrompida devido a pandemia. Além disso, no Instagram, a equipe da estrela infroma que a próxima turnê dos anos de 2023 e 2024 será cancelada devido ao estado de saúde instável da cantora.

Veja o vídeo da apresentação em 2020: