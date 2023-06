Reprodução / Instagram Camila Pitanga

Camila Pitanga está celebrando 46 anos nesta quarta-feira (14) e escolheu compartilhar momentos especiais com os seguidores. A atriz publicou uma sequência de fotos em que aparece dançando em frente a uma bela cachoeira.

Na legenda, ela expressou o desejo de dançar mais na vida, aproveitando os novos ciclos e a conexão com a natureza.





Nos comentários da postagem, amigos famosos de Camila Pitanga aproveitaram para parabenizá-la por essa nova etapa. "Que diva! Que imagem incrível", escreveu Giovanna Antonelli.

Gaby Amarantos se sentiu inspirada pelas fotos e desejou que a força da floresta estivesse presente na vida de Camila. Selton Mello também deixou uma mensagem de parabéns, dizendo "Viva você, Camila!".





