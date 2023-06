Reprodução/Instagram Zé Felipe faz pergunta indiscreta para Virginia e a deixa constrangida

Zé Felipe deu o que falar nas redes sociais após Virginia Fonseca compartilhar um vídeo mostrando um momento íntimo do casal.

De férias sem as filhas pela primeira vez, os pais de Maria Alice e Maria Flor estão no Caribe aproveitando o clima do Dia dos Namorados.





No vídeo publicado pela influenciadora, eles aparecem na piscina enquanto ela conversa com os seguidores. "É, amigos e amigas. Agora a gente vai tirar um cochilo, né amor?", disse ela.

Sem vergonha, o cantor rebateu. "Você não quer dar para mim, não?". Com a fala do marido, a empresária encerrou a gravação.





O vídeo viralizou nas redes sociais e arrancou risadas dos internautas.

EU TO MORRENDO COM O ZÉ FELIPE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/DXNPSNjnkn — vicky vaporub (@cmilalegnds) June 12, 2023









Isso foi um pedido sincero! Ele falou gravando pra ver se ela se manca me! — TETEU (@vaganerrrd) June 13, 2023









primeira vez que não vou julgar ele pq seria assim mesmo namorando — Igør (@souveninr) June 12, 2023

