Reprodução/Instagram - 13.06.2023 Cantores sertanejos jantam juntos no Dia dos Namorados (12)

Além de acompanhar as declarações amorosas dos casais de famosos já assumidos publicamente, os internautas descobriram, ontem (12), Dia dos Namorados, um suposto novo casal: Maiara e Matheus. A suspeita foi levantada pelos stories dos cantores.



Isso porque Maiara e Matheus publicaram fotos e vídeos, feitos via Stories do Instagram, da mesma mesa de um jantar, que ocorreu em plena noite do Dia dos Namorados. Além da mesa, Maiara gravou um violoncelista tocando a melodia de uma de suas músicas mais famosas de versos apaixonantes: “Medo Bobo”.



Os rumores do possível romance da cantora com o sertanejo Matheus iniciaram em abril, quando a cantora terminou o relacionamento de idas e vindas com o também cantor Fernando Zor. A relação de Maiara e Fernando já resultou em doze términos e o primeiro namoro aconteceu em 2019.



Diante disso, o jantar - que aconteceu no Dia dos Namorados (12), no qual ambos os cantores estavam presentes - aumentou os rumores de que Matheus e Maiara vivem um affair. Contudo, nenhum dos artistas se manifestou sobre o suposto romance.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!