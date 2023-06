Reprodução / Instagram Tom Cruise, Shakira e Hamilton estariam em um triângulo amoroso

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o astro de Hollywood Tom Cruise estaria envolvido em um suposto "triângulo amoroso" com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e a cantora Shakira. A publicação afirma que Cruise estaria com o ego abalado devido ao relacionamento do piloto com a artista colombiana.

Uma fonte próxima a Cruise revelou ao jornal que o ator acreditava ter uma "química incrível" com Shakira e tinha a certeza de que em breve eles estariam namorando. No entanto, Hamilton teria "ultrapassado" Cruise em seus esforços para conquistar a cantora.





Tom Cruise teria ficado ainda mais abalado por considerar Hamilton um amigo próximo. Mesmo assim, o ator não teria desistido de um relacionamento com Shakira e só seguiria em frente caso o piloto e a cantora tornassem público seu romance.

Tanto Hamilton quanto Shakira têm mantido extrema discrição em relação a esse suposto relacionamento. Recentemente, a revista US Weekly divulgou que Shakira considerou os boatos sobre o suposto affair com Cruise "hilários".

O piloto e a cantora foram vistos juntos e sorridentes nos bastidores do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Miami. Segundo relatos de amigos, a cantora teria afirmado que apenas "se divertiu" com o ator, sem passar disso.





