Reprodução/Instagram Luciele Camargo cutuca Belo após prisão do filho

Luciele Camargo resolveu dar uma alfinetada em Belo após a notícia da prisão do filho do cantor nesta terça-feira (13).

Arthur Paulo foi detido nesta manhã na rodoviária no Rio de Janeiro e um internauta opinou sobre a notícia. "Tal pai, tal filho", disse.





A esposa de Denilson não se se segurou e também comentou. "Se eu comento isso, já rende outra fofoca", disparou ela.

Vale lembrar que Luciele é casada com Denilson, com quem tem uma briga judicial com o cantor. Após deixar o grupo Soweto, que tinha o ex-jogador como sócio, o artista tinha que pagar uma indenização.

Atualmente a dívida já deve ter ultrapassado R$7 milhões e Belo se recusa a pagá-lo.

