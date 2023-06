Reprodução/Instagram MC Mirella detalha relação sexual com Dynho durante gravidez

MC Mirella conversou com os seguidores nesta terça-feira (13) e comentou sobre a vida sexual com Dynho Alves durante a gravidez.

Recentemente, o casal revelou que está esperando o primeiro filho. Ainda não se sabe se é menino ou menina.





A cantora foi questionada sobre a libido no início da gestação e foi sincera ao responder.

"Antes eu era sem limites né... Tá normal, mas minha libido diminuiu bastante e eu me sinto bem mais cansada, então tem noites que eu só quero dormir", contou.

Recentemente, Mirella completou 25 anos e ganhou uma belíssima declaração do namorado. "Feliz aniversário, meu amor. Tão bom poder passar essa data ao seu lado de novo. Gratidão por todos os momentos e agora chegou a hora de você aproveitar seu dia. Que Deus te abençoe cada vez mais e que você continue sendo essa pessoa que você é: autêntica, verdadeira, engraçada e sincera", iniciou ele.

