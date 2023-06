Reprodução / Instagram Isa Scherer rebate crítica maldosa sobrea aparência após gravidez

Nesta terça-feira (13), Isa Scherer respondeu a um comentário negativo recebido de uma seguidora. Após compartilhar uma foto mostrando a flacidez de sua barriga após a gravidez dos gêmeos Mel e Bento, fruto do relacionamento com Rodrigo Calazans, ela enfrentou uma crítica.

A mensagem dizia: "Misericórdia, que feio. Não combina com você, que é tão jovem, essa barriga de uma senhora de 60/70 anos que não pode se cuidar. Procure um cirurgião plástico que resolve rapidinho isso, já que sozinha você não vai fazer milagre. Ao invés de querer militar em cima de flacidez em um corpo magrelo".





Isa comentou o quanto essa mensagem poderia afetar sua autoestima se ela não estivesse bem resolvida consigo mesma. Ela afirmou: "No meio das milhões de mensagens lindas que recebi de vocês, existem algumas assim. Se eu não estivesse bem resolvida como estou agora, uma mensagem como essa iria acabar comigo".





