Reprodução/Instagram Filho do cantor foi detido hoje (13)

Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, foi detido na rodoviária do Rio de Janeiro, próximo a zona portuária, nesta segunda-feira (13). Policiais militares do 5º BPM encontraram Arthur com maconha, em pequena quantidade.



O motivo da revista feita pelos policiais foi ocasionada pelo comportamento de Arthur, que aparentava estar nervoso na presença dos agentes. Diante disso, após encontrarem Arthur com maconha, os policiais o levaram à 4ª DP.





Em 2020, outra filha de Belo foi presa em flagrante: Isadora Alkimin Vieira, que tinha 21 anos de idade quando foi detida. Na época, ela era suspeita de participar de uma quadrilha que elaborava golpes por meios eletrônicos.



O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Isadora pela integração na quadrilha, que manipulava as vítimas para roubar seus dados e cartões de crédito.

