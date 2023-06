Reprodução Ex-Zorra Total relembra romance com Paulo Gustavo: 'Foi muito doido'

A ex-atriz do Zorra Total, Katiuscia Canoro, revelou ter vivido um caso amoroso com o humorista Paulo Gustavo. Em participação no podcast Papagaio Falante, a artista relembrou quando conheceu o interprete de Dona Hermínia.

"Eu conheci o Paulo Gustavo no aniversário da Samantha Schmütz. Não me lembro se foi em 2009... A gente ficou! A gente se curtiu tanto que a gente ficou", contou a atriz.

Após deixar os entrevistadores surpresos, Katiuscia detalhou a relação revelando que ela e Paulo Gustavo não avançaram para relações sexuais.

"Ele era supergay já, mas ficamos de beijo! Muito! Não chegamos a fazer o glu glu. Foi muito doido. Ele sempre foi gay, mas a gente gosta tanto da pessoa que quer ficar junto, não sabe o que fazer e beija", explicou.

Durante a conversa, Katiuscia relembrou os perrengues que passou quando entrou para a Globo. "Eu cheguei no 'Zorra', eu ganhava R$ 2 mil de salário. Eu pagava R$ 700 de aluguel. Eu não podia ir de ônibus para o Projac porque as pessoas me reconheciam, e eu não tinha dinheiro para pegar táxi. Eu ia ligando para as pessoas para pegar carona", revelou.