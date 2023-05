Reprodução/Instagram/RedeTV Simony comemora indenização milionária de processo contra Dudu Camargo

Simony venceu o processo contra Dudu Camargo por importunação sexual. A Justiça determinou uma indenização de R$30 mil do jornalista para a cantora.

O caso aconteceu durante uma transmissão do Carnaval 2020, quando o apresentador passou a mão no corpo da artista "desde a região pélvica até o peito" e falou que queria "fazer um filho" com ela.





Pelos Stories do Instagram, Simony comemorou a vitória. "Esse processo não foi sobre valor em dinheiro. Foi sobre o valor da mulher", escreveu ela.

Recentemente, Simony também usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde. Tratando um câncer no intestino grosso, a cantora disse que está "firme" após mais um ciclo de tratamento.





