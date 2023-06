Victoria e Murilo

Após trair o namorado fora do programa ao beijar Murilo Dias, Victoria Macan trocou declarações com o influenciador na dinâmica. "É um sentimento que aflorou no reality. Sou muito fã dela, pela coragem e determinação. Estou com você até o final, não vou soltar sua mão", disse ele. "É completamente recíproco o que estamos vivendo e sentindo, só a gente entende. Ele me dá muita força para enfrentar meus medos", reagiu ela.